AK Parti'den 'Akşener' iddialarına yanıt

02 Temmuz 2018

24 Haziran seçimlerini geride bırakırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında gündem yaratan bir iddia ortaya atılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Akşener'e başkan yardımcılığı teklif ettiği ve İYİ Parti liderinin de bunu kabul ettiği öne sürülmüştü.

İYİ Parti'den sosyal medyada dolaşan bazı iddialarla ilgili açıklama gelmiş, oartinin genel sekreteri ve İzmir milletvekili Aytun Çıray haberleri yalanlamıştı.

Bunun üzerine AK Parti kanadından da haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal böyle bir şeyin kesinlikle söz konusu olamayacağını bildirdi.

Ünal açıklamasında, "Hiçbir şekilde, bir başkan yardımcılığı teklifinin gitmesi diye bir durum gündeme gelmedi, konuşulmadı. Böyle bir şeyin söz konusu olması da gündemimize hiçbir zaman girmedi. Adeta basında, bazı köşelerde, medya organlarında bu tür haberlerin yayıldığını biz de görüyoruz" ifadelerini kullandı.