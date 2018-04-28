AK Parti'den bedelli askerlik açıklaması: Gündemimizde yok

28 Nisan 2018

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, gündemdeki en önemli konulardan biri olan bedelli askerlik tartışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ünal, NTV canlı yayınında katıldığı programda, Başbakan Yıldırım'ın 'bedelli askerliğe olumlu bakıyorum' açıklamasını değerlendirerek, bu ifadelerin Yıldırım'ın kendi görüşü olduğunu ve AK Parti'nin gündeminde bedelli askerlik düzenlemesi olmadığını bildirdi.

Ünal, "Dün Başbakanımıza bu konuda kişisel görüşünü sordu arkadaşlar; Başbakanımız da 'bu konuda benim düşüncem müsbet' dedi. Yani Başbakanımız, bizim gündemimizde bir düzenleme, çalışma var gibi bir ifade kullanmadı. Yani kişisel fikrini beyan etti" dedi. Ünal, "Şu anda bizim gündemimizde bedelli askerlikle ilgili bir düzenleme yok" ifadelerini kullandı.