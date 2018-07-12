AK Parti'den bedelli askerlik açıklaması

12 Temmuz 2018

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CNNTürk'te konuşan Turan çok merak edilen bedelli askerlik konusuna açıklık getirdi.

"Bedelli askerlik bizim savunduğumuz, istediğimiz bir yaklaşım. Hatta bedelli askerliği biz eski yıllardaki gibi 'bedelli' ifadesiyle doğru bulmuyoruz" diyen Turan Diyoruz ki gençlerin sorunları var. Bunların çözümü için adım atmamız lazım. 5 milyondan fazla askerlik bekleyen gençten bahsediliyor, bu çok büyük bir sayı. Bedelli askerlik bizim savunduğumuz, istediğimiz bir yaklaşım. Hatta bedelli askerliği biz eski yıllardaki gibi 'bedelli' ifadesiyle doğru bulmuyoruz. Diyoruz ki gençlerin sorunları var. Bunların çözümü için adım atmamız lazım. 5 milyondan fazla askerlik bekleyen gençten bahsediliyor, bu çok büyük bir sayı" ifadelerini kullandı.



"Sadece 'para verdim askerlik yaptım' değil de daha kalıcı bir iş yapmamız lazım" diyerek sözlerine devam eden AK Parti Grup Başkanvekili, "Bakınız 3-4 yıldan beri, standart askerimiz operasyona gitmiyor. Er gitmiyor. Bir anlamda profesyonel askerliğe geçiş yapıldı, kısmen de olsa. Artık uzmanlarımız, astsubaylarımız, subaylarımız operasyonlarda görev alıyor. Sadece 3-5 aylık askerler gitmiyorlar operasyona. Şimdi diyoruz ki, madem profesyonel askerliğe geçiyoruz, o zaman bunun bir adım ötesini yapalım. Ülkede askerlikle ilgili sorun yaşayan gençler olmasın istiyoruz. Askerlik bizim ortak değerimiz. Tabi ki savunmayı öğreneceğiz, yardımcı olacağız. Ama sadece uzun yıllar doktorluk, avukatlık yapan insanların 'hadi bakalım git askerlik yap' dememizdeki zorluğu herkes yaşıyor. O yüzden bedelliyi anlık değil, kalıcı yapısal bir sorun olarak ele alalım ve çözelim istiyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.