AK Parti'den 'İnce' yorumu: Takdir etmek lazım

25 Haziran 2018

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından bugün gazetecilerin önüne çıkan Muharrem İnce, dün gece olduğu gibi bugün de seçimleri kabul ettiğinin altını çizdi.

İnce'nin bu açıklamasının sonra AK Parti kanadından ilk yorum Sözcü Mahir Ünal'dan geldi.

Ünal, İnce'nin bugünkü tavrının takdir edilmesi gerektiğini vurguladı ve şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız hem belediye başkanlığı hem başbakanlığı hem cumhurbaşkanlığı döneminde her zaman kucağını açtı, elini uzattı ama takdir edersiniz ki sıkılı yumrukla tokalaşamazsınız."

Bozdağ: Erdemli bir yaklaşım

Öte yandan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da Muharrem İnce'nin açıklamalarını değerlendirdi.

Bozdağ, "Sayın İnce'nin açıklamalarına baktığınız zaman seçim sonuçlarını kabul etmesi doğru, erdemli bir yaklaşım. Kılıçdaroğlu kazanmayı hedefleyen biri değil. AK Parti'yi azaltmayı, eksiltmeyi hedefleyen bir siyaset ortaya koyuyor" diye konuştu.