AK Parti'den ittifak açıklaması

16 Ekim 2018

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, parti genel merkezinde gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"(Yerel seçim ittifakı) Her iki parti de, Cumhur ittifakı konusunda hassastır." dedi.

Çelik, yaptığı açıklamada, "(Cumhur ittifakı) Bu ittifakın ortaya koyduğu siyasal tutumun milletimize daha büyük hizmetler gerçekleştireceği konusunda kesin mutabakat vardır. Cumhurbaşkanımız ile Sayın Bahçeli arasındaki görüşme Cumhur ittifakına verilen önemin altını çiziyor. Cumhur ittifakı, bugüne kadar milletimizin meselelerinin çözülmesi bakımından çok büyük işlev yerine getirmiştir." dedi.

Çelik, "(Af teklifi) Kimsenin kişisel olarak uğradığı haksızlığı affetme yetkisine biz sahip değiliz, bu yaklaşımı gözeterek bir çalışma yapılıyor." ifadelerini kullandı.

ODTÜ'lü öğrencilere karşı açılan dava

AK Parti Sözcüsü Çelik, "ODTÜ'lü öğrencilere karşı açılan dava Cumhurbaşkanımızın avukatları tarafından geri çekilecektir." dedi.

Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması

AK Parti Sözcüsü Çelik, yaptığı açıklamanın devamında, "Bütün kurumlarımız olayın aydınlatılması için etkili bir çalışma yürütüyor. Şundan herkesin emin olması gerekir, bu mesele net bir şekilde açığa çıkacaktır. Herhangi bir şekilde bu meselenin örtülmesi, kapatılması, zamana bırakılması gibi bir şey söz konusu değildir. Bunun tam olarak açığa çıkması için her şeyin yapılacağını ve dünya ile açık şekilde paylaşılacağını ifade edebilirim. Türkiye, bağımsız soruşturmasını yürütüyor. (Suudi Arabistan) Konsolosun dokunulmazlığı var, dolayısıyla herhangi bir şekilde seyahatinin engellenmesi söz konusu olamaz. Vahim bir olayla karşı karşıyayız. Durumu tüm vasıflarıyla, tüm ayrıntılarıyla açığa çıkaracağız."" şeklinde konuştu.

Sağlıkta tasarruf iddiası

"Herhangi bir hastanemizde bir boşluğun söz konusu olmaması için bizzat bu konu Sağlık Bakanlığı tarafından takip edilmektedir." diyen Çelik sözlerine şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın herhangi bir şekilde tedirgin olmasına gerek yoktur. Sağlık hizmeti en dinamik şekilde şimdiye kadar olduğu gibi AK Parti dönemlerinde Cumhuriyet tarihinde olmayacak kadar parlak bir dönemine kavuşmuştur."

CHP'nin İş Bankasındaki hisselerinin Hazineye devri

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Hukuki açıdan bir problem yok. Yapılacak düzenlemeyle esas İş Bankası kendi itibarını korumak açısından bu tartışmaların dışına çıkarılacaktır. Atatürk ülkemizin milletimizin ortak değeridir. Onun mirası Türk milletine aittir. Temsil edilmesi gereken yegane yer, Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Atatürk'ün mirası herhangi bir zümrede, sınıfta veya partide temsil edilemez. Milletimizin ortak mirasıdır." dedi.

Kaynak: AA