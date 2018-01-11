AK Parti'den ittifak açıklaması: Komisyon oluşturulacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin genel merkezinde milletvekilleriyle bir araya gelmesinin ardından Sözcü Mahir Ünal açıklamalarda bulundu.

21 ilden 54 milletvekili ile bir araya gelen Erdoğan'ın MHP ile ittifak konusunda milletvekillerinin görüşlerini dinlediğini ifade eden Ünal, "Milletvekillerimiz düşüncelerini paylaştılar. 24 milletvekilimiz söz istedi ve yaklaşık 2 saat süren toplantıda 13 milletvekilimiz konuşabildi. Kalan 11 milletvekilimiz de önümüzdeki toplantıda söz hakları baki olmak üzere az önce toplantımızı bitirdik. Bu konu uzunca bir zamandan beri Türkiye'nin gündeminde. 15 Temmuz sonrası Türkiye'nin sürdürdüğü 4 terör örgütü ile mücadelesi var. Sınır güvenliği, sınır illerini korumak için, Suriye ve Irak'ta sürdürdüğü ciddi bir mücadele var. Fırat Kalkanı Harekatı gibi, Kuzey Irak'taki zaman zaman ortaya çıkan harekat gibi. Türkiye bir milli mücadele veriyor. Biz ittifakı bir milli mutabakat meselesi olarak görüyoruz. Sayın Devlet Bahçeli ve MHP ile yürüttüğümüz görüşmeler büyük bir milli mutabakatın ilk adımı mesabesindedir" dedi.

Üçer kişilik komisyon kurulacak

"Önümüzdeki süreçte oluşturulacak olan komisyonlar aracılığıyla bu mesele teknik olarak çalıştırılacaktır" diyen Ünal, "AK Parti uyum yasaları çerçevesinde ittifak konusunu çalışmaktadır. Başlangıç olarak AK Parti ve MHP'nin bu çalışmayı sürdürmek için 3'er kişiden oluşacak bir komisyon kurulması düşünülmektedir" şeklinde konuştu.

"Abdullah Gül de bu mücadelenin içinde bulunmalı"

Abdullah Gül‘ün de bu mücadele içinde AK Partili bir nefer olarak bulunması gerektiğinin altını çizen Ünal, "Neyin mücadelesini verdiğimizi, neyin derdinde olduğumuzu, özellikle 15 Temmuz'dan sonraki mücadeleyi adeta bir ateş çemberine dönüşmüş bölgede Türkiye'nin ayakta kalması için nasıl mücadele verdiğimizi herkes görüyor. Bunlar devam ederken biz sadece 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ün de bu mücadele içerisinde bir AK Parti neferi olarak bulunması gerektiğini ifade ettik. Siyasi mülahazalarla hareket etmedik" ifadelerini kullandı.