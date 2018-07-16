AK Parti'den OHAL ve bedelli askerlik açıklaması

16 Temmuz 2018

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, OHAL teklifi ve bedelli askerlikle ilgili açıklama yaptı.

Turan, OHAL ile ilgili olarak, "18 Temmuz itibariyle Olağanüstü Hal nihayete eriyor. Bir daha bu millete böyle kötü günler göstermesin, Olağanüstü Hal gibi anayasal sisteme mecbur kalmayalım diye düşünüyoruz. Asla Olağanüstü Hal taleplisi değildik. Malum, karşılaştığımız malum zorluklarla beraber anayasal sistem olan, Anayasamızda öngörülen OHAL sürecini başlattık ve Olağanüstü Hal'in özellikle yargı ve güvenlik güçlerimize verdiği imkanlar doğrultusunda FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle çok muazzam bir kavga, onların ihracı başta olmak üzere mücadele etme imkanı verdi. Olağanüstü Hal kaldırılıyor" diye konuştu.

Konuyla ilgili kanun teklifi hazırladıklarını belirten Turan, tekliflerini diğer parti gruplarına gönderdiklerini kaydederek, "Daha Meclise vermeden bu konudaki iyi niyetimizi, uzlaşı talebimizi açıklamış olduk. Meclis eğer komisyon çalışmalarına kısa süre içinde başlayabilirse, ihtimal bu hafta, komisyon çalışmaları bitmezse önümüzdeki hafta Genel Kurul aşamasını bitirme talebimiz ve kararlılığımız var" ifadelerini kullandı.

Kanun teklifinin 28 madde olacağını açıklayan Turan, yapılan düzenlemelerin ihtiyaçtan kaynaklandığını vurgulayarak, "Şimdiki mevzuatımızda gösteri ve protesto eylemleri ancak hava kararıncaya kadar olurdu. Yeni düzenleme ile makul süre eklenerek akşam da protestoya imkan sağlanıyor gibi. 28 maddenin hepsinin insan haklarını daraltan değil, bazılarını genişleten imkanların olduğunu belirtmek isterim. MİT Kanunu'nda istisna getirerek, arabuluculuk istinası getiren hususlar var. Sıkıyönetimin tamamen mevzuattan kalkması söz konusu" şeklinde konuştu.

Bedelli askerlik ile ilgili olarak muhalefete bilgi verdikleri iddialarına ilişkin Turan, "Gündemimizde sadece Olağanüstü Hal var. Olağanüstü Hal kaldırıldıktan sonra bahsettiğim teklif söz konusu. Bedelli askerliğe şöyle bakılmakta fayda var. AK Parti'nin şimdiye kadar vaat ettiği ve yapmadığı hiçbir düzenleme olmamıştır. Bedelli ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız ihtiyaç olduğunu ifade etti. Meclis açıldığı zaman ilk işlerden biri bu olacaktır. İçeriği ile ilgili bakanlığımız çalışma yapacaktır. Bedelli ile ilgili Ekim gibi gündeme geleceğini, Mecliste yasalaşacağını ifade etmek istiyorum" dedi.

OHAL sonrası düzenleme TBMM'ye sunuldu

Kaynak: İHA