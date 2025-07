AK Parti'den PKK'nın silah bırakmasına ilişkin açıklama!

Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, PKK'nın silah bırakma süreciyle ilgili ilk adımın atıldığını belirtti. Çelik, bu gelişmenin "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda önemli bir aşamayı temsil ettiğini ifade etti.

Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrının ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu devlet iradesinin, Türkiye'nin terör yükünden kurtulması için güçlü bir kararlılığı ortaya koyduğunu vurguladı. Bu kapsamda başlatılan sürecin sadece Türkiye için değil, aynı zamanda bölge genelinde “terörsüz bir yapı” oluşmasına katkı sağlayacağını belirtti.

DEM Parti'nin siyasi temaslarının sürece yönelik hassasiyet oluşturduğunu kaydeden Çelik, Meclis'in sürece kurumsal dayanak oluşturacak iradeyi ortaya koymasının önemine dikkat çekti. Tüm siyasi partilerin katkısıyla sürecin daha da somutlaşabileceğini belirtti.

"Kritik bir eşik geçilmiştir"

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla devletin diplomasi, güvenlik ve istihbarat alanlarında kapsamlı bir çalışma yürüttüğünü aktararak, "Gelinen aşamada kritik bir eşik geçilmiştir" dedi. Sürecin tamamlanabilmesi için PKK'nın tüm şube ve yasa dışı yapılarının feshedilmesi ve silahların tamamen teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

"'Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak' ilkesi korunmuştur"

Açıklamasında, şehitler ve gazilerin fedakarlıklarına da değinen Çelik, "Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin eşsiz fedakarlıklarıyla ülkemize ve milli egemenliğimize dönük uzun yıllardır devam eden her türlü saldırı başarısız kılınmıştır. Bölücü terörün ülkemize dönük emellerine geçit verilmemiştir. Her zaman rahmetle ve şükranla andığımız şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin vatan savunmasını eşsiz fedakarlıklarla yerine getirmesi sayesinde, “Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak” ilkesi her şart altında korunmuştur" ifadelerini kullandı.

Son olarak, bölgeye yönelik emperyalist projelere karşı en güçlü cevabın “terörsüz Türkiye” iradesi olduğunu vurgulayan Çelik, sürecin bir devlet projesi olarak tüm kurumların eşgüdümünde yürütüldüğünü belirtti. Her türlü provokasyona karşı da tedbirli olunacağını kaydetti.