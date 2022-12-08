AK Parti'den sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. 2023 yılında yapılacak seçimlere de değinen Dağ, AK Parti'nin yürüttüğü çalışmalarla ilgili şunları söyledi:

"2023 seçim beyannamesi çalışmalarına başladık. Seçim beyannamesini açıklayacağımız tarih belli. Genelde bunlar seçime 1,5 ay kala aday tanıtımı yaptığımızda açıklanır. Aday tanıtımı yaptığımızda, seçim beyannamemizi o zaman daha somut hale getirince kamuoyuyla paylaşacağız."

Ucube bir sistem

CHP'nin "İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi"ndeki somut olan tek vaadin İstanbul Sözleşmesi'nin geri getirileceği olduğunu anlatan Dağ, partisinin "Türkiye Yüzyılı" programına Cumhur İttifakı'ndaki partilerden genel başkan ve diğer partilerden genel başkan yardımcıları düzeyinde katılım sağlandığını ancak CHP'nin vizyon toplantısına altılı masadan kimsenin katılmadığını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı vizyon belgesine değinen Dağ, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Önerdikleri güçlendirilmiş parlamenter sistem ya da parlamenter sistem değil. Zaten dünyada 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' diye bir ifade yok. 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' diye de bir şey yok. Başkanlık var, yarı başkanlık var ama biz ülkemize uygun bir sistem ortaya koyduk ve buna 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' dedik. Güçlendirilmiş parlamenter sistem dediğinizde mutlaka sistemi parlamenter sistem üzerinde inşa etmeniz lazım. Açıklamış oldukları sistemi ucube bir sistem olarak görüyorum."

“Amasız, fakatsız mağdurun yanındayız, suçlu karşısındayız”

Dağ, Meclis'te bütçe görüşmelerinde çıkan tartışmaya ilişkin soru üzerine, görüşmelerde harareti artıranın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ifade ederek "Meclis'e 'gazi' diyemiyor olması bir kere Kurtuluş Savaşı'na haksızlık. İkincisi 15 Temmuz'da direkt hedef alındı." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, medyada yer alan 6 yaşındaki çocuğun istismarına ilişkin soruya, "Bu durumu lanetliyoruz. Bu durumu ve böyle bir şeyin olabilme ihtimalini reddediyoruz. Bununla alakalı amasız, fakatsız mağdurun yanındayız, suçlu karşısındayız." yanıtını verdi.