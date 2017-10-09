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AK Parti'den 'vize krizi' ile ilgili ilk açıklama

ABD ile yaşanan vize krizi ile ilgili AK Parti'den ilk açıklama geldi. Parti Sözcüsü Ünal, "Süreci takip ediyoruz. Biz son derece rasyonel yaklaşıyoruz" dedi.

AK Parti'den 'vize krizi' ile ilgili ilk açıklama
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AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ABD ile yaşanan vize krizi ile ilgili açıklamada bulundu.

"Dışişleri Bakanlığımız gerekli açıklamaları yapacak" diyen Ünal, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da açıklama yapacak. Amerikan Büyükelçiliği'nin muhattabı bizim Washington Büyükelçiliğimizdir. Süreci takip ediyoruz. Biz son derece rasyonel yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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