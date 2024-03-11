AK Partili adaydan emeklilere ikramiye vaadi

AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, Karamanlı Mahallesi'ndeki seçim ofisini ziyaret ederek, kadınlara karanfil hediye etti ve sorunlarını dinledi.

Bolu için 14 mega olmak üzere toplam 101 projeyi Bolu halkının beğenisine ve takdire sunduklarını anlatan Demirkol, proje tanıtımını çok güzel ve coşkulu katılım ile gerçekleştirdiklerini, Bolu'nun en büyük kapalı spor salonunu dolduran hemşehrilerine teşekkür ettiğini söyledi.

Demirkol, projeleriyle her kesime hitap etmeye çalıştıklarını belirterek, "Bunlardan bir tanesi de emeklilere verdiğimiz müjdeydi. Onlara iki büyük müjde verdik. Bunlardan bir tanesi dini bayramlarda 5'er bin lira ikramiyeyi, ihtiyaç sahibi emeklilerimize biz Bolu Belediyesi olarak taahhüt ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her iki dini bayramda emeklilerimize ikramiye veriyor. Biz de iki bayramda iki ikramiye ile de onların bütçelerine katkı sağlamaya çalışacağız." diye konuştu.

Ayrıca tüm yaşlıların durumlarına göre, evlatları, çocukları, torunları olanların evdeki durumlarına göre de su faturaları dahil olmak üzere belediye sosyal tesislerinde, restoranlarında yine belediyenin tüm imkanlarından da indirimli, bazılarından da ücretsiz faydalandırmayı planladıklarını kaydederek, "65 yaş üstüne ulaşım ücretsiz. 65 yaş altına da ihtiyaç sahibi emeklilerimiz için hak sahiplerine biz para ödeyerek, onların ulaşım yolunu da kolaylaştırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.