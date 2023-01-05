AK Parti'li Aydemir: Gündemimizde millet var, milletin refahı var

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin ayrım yapmadan toplumun her kesimini kuşatan bir siyasi anlayışla hareket ettiğini söyledi.

CHP'li belediyelerin, evlerine ekmek götürenleri işten attığını belirten Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda yaptığı bir açıklamayla belediyelerden atılan çalışanlara müjde verdiğini anımsattı.

AK Parti'nin üye sayısının arttığına dikkati çeken Aydemir, "Bütün partilerin üye sayısından 4,5 kat fazla üye sayımız var. 11 milyon 250 bine yakın üye sayısı. Dile kolay; Türk siyaset tarihinde zirvedir, çıtadır. Bunu aşmak her siyasi yapının karı değildir" diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın adayının belli olduğunu, altılı masanın ise hem adayı belirlemediğini hem de bakanlıkları paylaşmayı konuştuğunu ve konuşacağını anlatan Aydemir, "Bizim gündemimizde millet var, milletin refahı var. Bunlarda ise başka bir hal var" ifadesini kullandı.

Aydemir, Türk kavramının, ülkeye mensubiyet duyan herkesi içinde barındırdığını vurgulayarak, "Kafaları, zihinleri ırkçılıkla şekillendiği için Türk'ü de ırk bağlamında düşünüyorlar. Oysa Türk, bir milleti ifade eder. Nedir bu rahatsızlığınız? Bu masa böylesine düşük, zelil bir masa. Bir tarafta milleti kucaklayan biz, diğer tarafta millete savaş açan bir yapı" değerlendirmesinde bulundu.