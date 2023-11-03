AK Partili belediyeden şirketlere İsrail boykotu

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırmasının ardından başlayan savaş devam ediyor. Türkiye ve birçok ülkede, İsrail malı olan ya da İsrail'e destek veren şirketlerin boykot edilmesi isteniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de kurumsal olarak boykot kararı aldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Sosyal marketlerimizde boykot var. Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait tesislerimizde ve sosyal marketlerde İsrail destekçisi firmaların ürünlerinin satışı ve dağıtımı yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.