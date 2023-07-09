AK Partili Binali Yıldırım anjiyo oldu

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve İstanbul milletvekili Behiye Eker, Binali Yıldırım'a ilişkin mesajını Twitter hesabından paylaştı.

Eker şunları yazdı: "Kalp krizi geçirerek anjiyo olan Genel Başkan Vekilimiz Sayın Binali Yıldırım Beyefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbimden acil şifalar diliyorum."

Durumu iyi, evinde dinleniyor

NTV'nin haberine göre Yıldırım, Kurban Bayramı tatilini geçirdiği memleketi Erzincan'dan İstanbul'a döndüğünde rutin kontrol için hastaneye gitti.

Bir damarının tıkalı olduğu tespit edilince, Yıldırım anjiyo oldu. Kapalı damarı açılan Yıldırım'a stent takıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Yıldırım'ın İstanbul'daki evinde dinlendiği öğrenildi.

'Önemli sağlık durumu bulunmuyor'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorununun bulunmadığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur. Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibariyle tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim." ifadelerini kullandı.

Bakandan mesaj

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Twitter hesabından 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı: "Geçirdiği rahatsızlık sonucu anjiyo olan Genel Başkan Vekilimiz; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanımız Sayın Binali Yıldırım'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbimden acil şifalar diliyor; tez vakitte sağlığına kavuşup aramıza dönmesini temenni ediyorum."