AK Parti'li Çiğdem Karaaslan: Üretimle, yatırımla, istihdamla büyüyoruz

Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Salonu'nda 18 ilin katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı Karadeniz Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dünyanın küresel ısınma kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Bu durumun hayata etki etmediği sürece tam idrak edilemediğini dile getiren Karaaslan, "İklim değişikliği, son dönemdeki adıyla iklim krizi dünyada küresel ölçekte sanayi devriminin ardından yaşanan aşırı üretim ve sanayileşmeyle, özellikle Batı dünyasının hunharca doğaya, tabiata, yaşama ve kendinin dışındaki herkese hükmetme arzusu, sonsuz üretme ve kazanma çabasıyla çok büyük zarar verdi. Türkiye olarak tarihi sorumluluğumuz yok denecek kadar az olmasına rağmen çok ciddi inisiyatif alıyoruz, çok büyük liderlik gösteriyoruz. İklim krizi dünyada mevsimsel değişiklikleri, aşırı hava olayları ve afetleri tetiklerken ne yazık ki kaynaklarımızın hızla tükenmesine neden oluyor" diye konuştu.

"Enerjide bağımsızlığımızı ilan ediyoruz"

İklim krizinin kapıya dayandığına işaret eden Karaaslan, "Bir taraftan susuzluğu, bir taraftan da Türkiye'nin bir bölgesinde afetleri konuşuyorsak, dünyanın bir yerinde olan afet Türkiye'de etkisini gösteriyorsa, buzulların erimesinin Türkiye'de, Ankara'da, İstanbul'da etkisi varsa iklim krizi kapımıza dayanmış demektir" ifadesini kullandı.

Karaaslan, 2023 yılının bu anlamda da önem taşıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çok önemli tarihi dönüm noktasında bizlere çok büyük ve önemli görevler düşüyor. Türkiye Yüzyılı vizyonunun 1'inci maddesi, 'Sürdürülebilirliğin 100 yılı'. O yüzden biz de sürdürülebilir teknoloji, yatırım, sanayileşme ve yatırımları çalışmalarımızın merkezine aldık. Türkiye'de birileri hala metronun kapısının otomatik açılmasına şaşıradursun, biz insansız hava araçları üretiyoruz. Bugün Kızılelma'yı bir dünya markası olarak ön plana çıkarıyoruz. Elektrikli aracımız TOGG'u 'Yapamazsınız' demelerine rağmen üretiyoruz. 'Olmaz, çıkmaz, bulamazsınız, yapamazsınız' denmesine rağmen dünyanın enerji merkezi haline geliyoruz. 710 milyar metreküp doğal gaz keşfiyle Türkiye olarak enerjide merkez ülke konumuna yükseliyoruz. Milli enerjimize enerji katıyoruz. Enerjide bağımsızlığımızı ilan ediyoruz. Ekonomide 'Olmaz, yapılmaz, dünyaya aykırı' diyenlere inat üretimle, yatırımla, istihdamla büyüyoruz. Bunu yaparken de çevreye, doğaya, tabiata saygı gösteriyoruz. Daha yapacağımız çok iş var."

Karaaslan, daha sonra TEKNOFEST KARADENİZ'e katılan ve dereceye giren gençlerle "Samsun Gençleri ile Hedefe Doğru" söyleşisine katıldı.