AK Parti'li Elitaş: Asgari ücretle birlikte, vazgeçeceğimiz vergi tutarı 374,3 milyar lira

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

Teklifin ilk imza sahibi olarak sunum yapan Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, memur ve emekli maaş artışlarına ilişkin açıklamasını, istişarelerde bulunarak yaptığını belirtti.

Erdoğan'ın, söz konusu maaşların yüzde 5 daha artırılmasına yönelik açıklamayı, gerekli görüşmelerin ardından gerçekleştirdiğini anlatan Elitaş, "Sayın Cumhurbaşkanımız, hem yürütmenin başı hem de AK Parti Genel Başkanı. Bir siyasi parti genel başkanının bu şekilde bir şey söylemesini, 'abes' diye ifade etmek söz konusu değildir." sözlerini sarf etti.

Elitaş, bu teklifi, sözleşmelilere kadro verilmesine yönelik düzenlemeyle birlikte TBMM Başkanlığına sunmayı planladıklarını, ancak bazı konular netleşmediği için ayrı bir teklif olarak sunduklarını aktardı. Mustafa Elitaş, teklifi, diğer siyasi parti gruplarıyla istişare ederek, yarın TBMM Genel Kurulunda görüşerek kanunlaştırmayı planladıklarını anlattı.

İktidarları sırasında asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yönelik yapılan zamları sıralayan Elitaş, "Büyümeden kaynaklanan refah artışının toplumun her kesimine yansıması öncelikli politikamız olmuştur." ifadesini kullandı.

"Asgari ücret işveren desteği tutarını 400 liraya çıkarıyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye'nin zenginliğinin, çalışanlar başta olmak üzere ülkenin her kesimine yansıtılacağı" yönündeki açıklaması bağlamında hazırladıkları kanun teklifiyle, kamu görevlisi ve emekli maaş artış oranının yüzde 30'a yükseltileceğini kaydetti.

Düzenlemeyle en düşük emekli aylığının 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya yükseltileceğine işaret eden Elitaş, bu durumda 2 milyon 721 bin emeklinin bulunduğunu vurguladı.

Elitaş, asgari ücretten gelir vergisi alınmamasına yönelik düzenlemeyi anımsatarak, "2023'de belirlenen asgari ücretle birlikte, vazgeçeceğimiz vergi tutarının 374,3 milyar lira olacağını tahmin ediyoruz" bilgisini paylaştı.

Asgari ücret işveren desteğini, bu yılın ilk yarısında sürdüreceklerini dile getiren Elitaş, "Asgari ücret işveren desteği tutarını aylık 100 liradan 400 liraya çıkarıyoruz. Bu destekten 1,7 milyon iş yeri ve yaklaşık 7,5 milyon sigortalının faydalanacağını öngörüyoruz." dedi.

AK Parti'li Elitaş, teklifin etki analizine ilişkin de şöyle konuştu:

"En düşük emekli aylığının 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya yükseltilmesinin 2023 yılı için maliyeti 21,9 milyar lira, emekli aylıklarında yüzde 30'luk artış 131,5 milyar lira, asgari ücret desteğinin Ocak-Haziran döneminde 400 lira uygulanmasının maliyeti 17,1 milyar lira, İstanbul'da Şampiyonlar Ligi müsabakaları için getirilmiş kurumlar vergisi istisnasının maliyeti yaklaşık 120 milyon lira, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde yüzde 30 artış 128,4 milyar lira. Toplam 300 milyar liralık etkisi var."