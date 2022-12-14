AK Parti'li Güneş: Günlük 100 bin varil petrol çıkarılacak

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip saha keşfedildiğini hatırlatarak, AK Parti iktidarları döneminde, Türkiye'nin doğal gaz ve petroldeki dışa bağımlılığını azaltmak için aramalar yapıldığını vurguladı.

Bu kapsamda "petrol yok" denilen alanlarda yapılan aramalarda, birçok rezerv keşfedildiğine işaret eden Güneş, "5 yıl önce günlük petrol çıkarma rezervimiz 40 bin varilden, bugün 65 bin varillere çıkmıştır. İnşallah önümüzdeki yıl, Türkiye'nin 100. yılında 100 bin varillere çıkacaktır" dedi.

AK Parti'li Güneş, rüzgar, güneş, hidroelektrik santralleri ve termal sulardan elde edilen enerji miktarını her geçen gün artırdıklarını, bunların oranının yüzde 20'lere çıktığını belirtti.

Asgari ücret ile ilgili çalışmalar devam ediyor

Asgari ücret tartışmalarına değinen Güneş, hem çalışanları hem de işverenleri sıkıntıya sokmayacak şekilde çalışmaların sürdüğünü ifade etti.