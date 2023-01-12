AK Partili Güneş: Uyuşturucuyla mücadelede önemli adımlar atıldı

Güneş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca Türkiye'nin değil bütün ülkelerin ortak sorunu olması gerektiğini söyledi.

Uyuşturucu kullanımının suç oranlarını da artırdığını dile getiren Güneş, "AK Parti iktidarlarında uyuşturucuyla mücadelede önemli adımlar atıldı. Uyuşturucu kullanımı ve uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesi için önemli çalışmalar yürütülüyor" dedi.

Güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla etkin mücadele ettiğini belirten Güneş, 2022 Dünya Uyuşturucu Raporu'na göre, 2020'de dünya genelinde yakalanan eroinin yüzde 12'sinin Türkiye'de ele geçirildiğini aktardı.

Bu durumun, yürütülen mücadeledeki başarıyı yansıttığını ifade eden Güneş, "Ülkemizin geleceği çocuklarımızın ve gençlerimizin uyuşturucu illetinden uzak tutulması için gecesini gündüzüne katan, terörle, uyuşturucuyla ve her türlü suçlara karşı gösterilen başarılı mücadelede başta Sayın Bakanımız Süleyman Soylu olmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.