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AK Parti'li Hasan Turan: Toplumumuz Kılıçdaroğlu'nun şamar oğlanı değil

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Daha önce emekli amiralleri savunan Kılıçdaroğlu'nun, bugün aynı kesime "ayar vermeye kalktığını" belirterek, "Toplumumuz Kılıçdaroğlu'nun şamar oğlanı değil. Millete üstten bakan, azarlayan, tehdit eden bu dil kendi siyasi hayatına mal olacak" diye konuştu.

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Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Fırtına obüsleri teslimat töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı alkışlayan komutanlara, "Komuta kademesi haddini bilsin, siyaset askerin işi değildir" sözlerini sarf ettiğini belirtti.

Daha önce emekli amiralleri savunan Kılıçdaroğlu'nun, bugün aynı kesime "ayar vermeye kalktığını" ifade eden Turan, "Toplumumuz Kılıçdaroğlu'nun şamar oğlanı değil. Millete üstten bakan, azarlayan, tehdit eden bu dil kendi siyasi hayatına mal olacak" diye konuştu.

"6+1'li masa devrildi devrilecek"

Altılı masaya yönelik eleştirilerde de bulunan Turan, ortada henüz bir şey yokken bakanlıkların paylaşıldığını, cumhurbaşkanı yardımcılıklarının bölüşüldüğünü söyledi. Turan, "6+1'li masa devrildi devrilecek. Masa devrilmesin, sallanmasın diye kısa ayağının altına koyulan kağıt yavaş yavaş kayıyor" görüşünü dile getirdi.

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