AK Parti'li Karaaslan: Türkiye Yüzyılı, kadınlarımızın yüzyılı olacak

Atakum Gençlik Merkezi'nde gençlik liderleri ile buluşan Karaaslan, gençlerle de sohbet etti.

Gençlerin gitarlı mini konserini dinleyen Karaaslan, daha sonra Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Toplantı Salonu'nda KOSGEB kadın girişimcileri ile bir araya geldi.

Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, KOSGEB'in başta kadınlar olmak üzere girişimcilere büyük destekler verdiğine işaret etti.

KOSGEB'in verdiği desteğin büyük önem taşıdığını vurgulayan Karaaslan, "Eskiden hayatımızda olmayan bu desteklerin bugün Türkiye için ne anlam taşıdığının altını biraz daha kalın kalemle çizmemiz lazım. Eskiden sanayi dediğimizde, ekonomi dediğimizde, teknoloji dediğimizde, fabrika dediğimizde aklımıza kadınlar gelmezdi. Bugün kadınların tüm sektörler için ne kadar vazgeçilmez olduğunu görüyoruz. O yüzden girişimci kadınlarımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

KOSGEB'in girişimci olmak isteyenlere 2010 yılında ücretsiz eğitim ve destek vermeye başladığını belirten Karaaslan, "Destekler o kadar çok talep gördü ki 1,5 milyondan fazla vatandaşımız bu eğitimi aldı. 2019 yılı itibarıyla eğitimin online olarak devam etmesi kararı alındı. Dolayısıyla bir kadın eğer iş hayatında var olmak istiyorsa öncesinde eğitim alabilmesinin önü açılmış oldu" ifadesini kullandı.

"Kadınlara her zaman daha fazla destek verme konusunda kararlıyız"

Sadece KOSGEB değil, devletin farklı kurumlarının da destekleri bulunduğuna dikkati çeken Karaaslan, şunları kaydetti:

"Kadınlara her zaman daha fazla destek verme konusunda kararlıyız. Bundan geriye dönüş, geriye adım yok. Her zaman ileriye gidişin inşallah öncüsü olmaya devam edeceğiz. Çünkü kadınlarımızın gençlere örnek olması açısından ne büyük umut olduğunu çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bu paketler ve destekler artarak devam edecektir. Yeni iş yerinin kapısını açarken başlayan destekler, istihdam, iş geliştirme, teknoloji gibi birçok kalemde devam ediyor. Artık Türkiye vizyonunu konuşuyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında başka bir Türkiye ile geleceğe umutla bakıyoruz. Geleceğe sadece Türkiye meseleleri üzerinden değil, küresel bir lider ülke olma ilkesi üzerinden bakarken, bunun en önemli taşıyıcısı kadınlarımız olacak. Özellikle Türkiye Yüzyılı, kadınlarımızın yüzyılı olacak."