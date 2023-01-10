AK Parti'li Karahocagil: 108 yeni yurt binası açıldı

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, partisinin 20 yılda neler yapılacağını, nasıl projelerin gerçekleştirileceğini gösterdiğini söyledi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yükseköğretim öğrencilerini düşünerek 108 yeni yurt binası açtıklarını dile getirdi.

Burs miktarını lisans öğrencileri için 1250, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500, doktora öğrencileri için 3 bin 750 liraya çıkardıklarını hatırlatan Karahocagil, 3,3 milyon öğrencinin 27 milyar liralık öğrenim kredisi borcunun silindiğini belirtti.

Yükseköğretimin, dünyadaki değişim ve gelişmeleri yakından takip ederek akla ve bilime dayalı eğitim anlayışını öncelediğini ifade eden Karahocagil, YÖK'ün, geleceğin Türkiye'sini şekillendirecek ve yönetecek genç nesilleri yetiştirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Türkiye'nin, 182 ülkeden 200 bine aşkın öğrenciye ev sahipliği yaptığını, bu anlamda uluslararası alanda dünyada ilk 10 ülke arasında yer aldığını söyleyen Karahocagil, "AK Parti, 20 yılda neler yapılacağını, nasıl projelerin gerçekleştirileceğini gösterdi. 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' diyerek bunu ispatta ettik" diye konuştu.