AK Parti'li Karahocagil: Savunma sanayisinde yerlilik ve millilik oranı yüzde 80'lere ulaştı

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin yerli düşünceyi temsil ettiğini ve Türk milletinin arzularını, isteklerini, hissiyatını ve değer yargılarını siyasete yansıttığını söyledi.

Son zamanlarda oynanan kirli oyunları tüm milletin gördüğünü dile getiren Karahocagil, "Bir masanın etrafında altı benzemez ve dışarıdan PKK yöneticileri açıkça bu masaya destek vereceklerini söylüyor. Tek hedefleri makam, mevki olan bu altı benzemezler ne yaparsa yapsınlar amaçlarına ulaşamayacaklardır" dedi.

AK Parti'nin icraatlarını anlatan Karahocagil, savunma sanayisinde, bölgesel ve küresel güvenliğin sağlanması amacıyla son 20 yılda en etkili faaliyetlerin yerine getirildiğini belirtti.

"Hudut namustur" anlayışıyla sınır güvenliğinin sağlandığını dile getiren Karahocagil, "Hava, kara ve deniz olmak üzere araç ve mühimmatlarımız, elektronik harp, iletişim teknolojileri ve siber güçlerimizde dahil olmak üzere ülkemiz, Cumhuriyet tarihinde hiç görülmemiş çalışmaları AK Parti hükümeti döneminde gerçekleştirmiş ve başarılı işlere imza atmıştır. Savunma sanayisinde yerlilik ve millilik oranı yüzde 80'ler seviyesine ulaştı. Artık yurt dışından tedarik eden değil, imal edip ihraç eden bir ülke konumuna gelmiş durumundayız" diye konuştu.