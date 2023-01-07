AK Parti'li Özhaseki: İhracatımız Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı

Özhaseki, bir restoranda düzenlenen 2022 Yılı Kayseri Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti ile Türkiye'nin çağ atladığını söyledi. Kovid-19 salgınının ardından 2022 yılının hemen başında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın patlak verdiğini belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gıda ve enerji arz güvenliğinde neden olduğu kırılmalar 2022 yılında küresel ekonomi üzerinde olumsuz baskı oluşturdu. 2022 yılında dünya ekonomisi, son yarım asrın en yüksek seviyelerine ulaşan enflasyonu ve birçok gelişmiş ekonomiyi dahi tehdit eden resesyonu yaşadı. Başta enerji ve gıda olmak üzere tüm emtia fiyatlarında yaşanan ivmelenme, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyonun tarihi yüksek seviyelere ulaşmasına neden oldu. 2022 yılında enflasyon, istisnasız tüm ülkelerin başlıca sorunu haline geldi. Emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, tedarik zincirlerindeki aksamalar ve arz kısıtları tüm dünyada yüksek enflasyona neden oldu. Ama önümüzdeki dönemde, küresel emtia fiyatları, döviz kuru gelişmeleri ve beklentilerde görülecek iyileşmelerle birlikte gerek tüketici gerek üretici enflasyonunda düşüşler devam edecektir."

"Türkiye'yi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına dahil edene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

Küresel krizlerden doğan ekonomik sıkıntıları vatandaşlara hissettirmemek için hükümetin çok büyük fedakarlıklar yaptığını vurgulayan Özhaseki, bu kapsamda maaşlarda iyileştirmeler ve KDV indirimi gibi önemli tedbirler alındığını dile getirdi. Özhaseki, Türkiye'nin ihracat rakamlarına değinerek şöyle devam etti:

"Üretim ve istihdam kapasitesini artıran Türkiye, 2021 yılında elde ettiği yüzde 11,4'lük büyümeyle G-20 ülkeleri içinde ilk sıraya yerleşti. Ülkemiz bu güçlü performansını 2022 yılında da sürdürmüş. İlk üç çeyrekte yüzde 6,2 ile dünya ortalamasının oldukça üzerinde büyümüştür. Son 20 yılda Türkiye ortalama yüzde 5,5-6 civarında büyüdü. İhracatımız yıllık 254 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorluklara, maruz kaldığı gizli açık ambargolara, dışarıdan ve içeriden yürütülen sabotajlara, güçlüklere rağmen bu seviyeye geldi. İnşallah enflasyonu kontrol altına alarak, ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütmeyi sürdüreceğiz. Türkiye'yi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına dahil edene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

"Kayseri'ye 2022 yılında 12,4 milyar liralık yatırım getirdik"

AK Parti'nin 20 yıllık iktidarında sağlıktan spora, kültürden turizme, eğitimden sosyal hizmetlere, ulaşımdan teknolojiye birçok önemli hizmeti Türkiye ile buluşturduğunun altını çizen Özhaseki, Türkiye'yi dünyayla yarışır seviyelere yükselttiklerini anlattı.

Türkiye Yüzyılı'nın güçlü altyapısını hazırladıklarına dikkati çeken Özhaseki, “Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 80 yılda yapılanların kat kat fazlasını 20 yıla sığdırılarak ülkemizde büyük bir dönüşüm sağladık. Bu 20 yılda topyekün bir kalkınma hamlesi gerçekleştirilerek Türkiye’ye her alanda dev eser ve hizmetler kazandırdık." dedi.

Özhaseki, Kayseri'ye 2022 yılında 12,4 milyar liralık yatırım getirdiklerini vurgulayarak Kayseri'de belediyelerin de yaklaşık 3,5 milyar liralık yatırım yaptığını ifade etti.

"2025 yılında hızlı tren bitecek"

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Kayseri'de de önemli yatırımlara imza atıldığını vurgulayan Özhaseki, konuşmasını şöyle tamamladı:

"2022 yılında yapılmaz denilen nice devasa projelerin temellerini attık, bazılarının da anlaşmalarını tamamladık. Ankara-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin ihalesini yaptık, 2025 yılında hızlı tren bitecek. Proje tamamlandığında Kayseri-Ankara arası trenle 2 saatlik mesafeye düşecek. Bugün yaklaşık değeri 24 milyar TL'yi buluyor. Diğer yandan Kayseri-Ankara Otoban Bağlantı Yolu çalışmaları bitti ve güvenli bir şekilde çift şeritli ulaşım sağlanıyor. Kayseri Havalimanı yeni iç hatlar terminal binamızı yapıyoruz. İnşallah bu yıl içerisinde açılışını gerçekleştireceğiz. Anafartalar-Terminal-Şehir Hastanesi-Mobilyakent Raylı Sistemi'nin ilk tramvay aracını iki ay önce teslim aldık. 2022 yılının son aylarında Akkışla ve Sarıoğlan ilçelerimizi doğal gaz ile buluşturduk. 2023 yılında ise Felahiye ve Özvatan programa alındı. 2024 yılında ise inşallah Pınarbaşı ve Sarız ilçelerimiz için planlaması yapılıyor. ASPİLSAN tarafından Mimarsinan OSB'de, sabit yatırım tutarı 750 milyon TL olarak kurulan üretim tesisinde, stratejik bir ürün olan lityum-iyon bataryanın seri üretimine 2022 Haziran itibariyle başlandı."

Programa, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı.