AK Parti'li Yazıcı: Türkiye'nin her sorununu gündem konusu yaptık

Ümraniye Santral Meydanı'nda düzenlenen 8. Hamsi ve Kültür Festivali'nde konuşan Yazıcı, sözlerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyleyerek başladı.

Bu tür etkinliklerin, birleşmeyi, bütünleşmeyi güçlendirdiğini, en derin ayakta tutucuların kültürel değerler olduğunu vurgulayan Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Keşke şu ülkemizde de ortak değerlerimiz, vizyonu olmayan siyasetçilerin gündem konusu, tartışma konusu olmasa. Değerler hepimizin deyip el üstünde tutsa, projeyle yarışsa ülkeyi yönetmek için. Ama maalesef karşımızda gerçekten projesiyle, derinlik oluşturup vizyonerlik geliştirmek suretiyle yarışa katılmak isteyen hiçbir konum yok."

Vatandaşların verdiği yetki ve güçle Türkiye'nin her sorununu gündem konusu yaptıklarını kaydeden Yazıcı, "Hiçbir zaman gizli, örtülü gündemimiz olmadı. Kapsayıcı olarak, 'Türkiye' diyerek yola çıktık, bundan şaşmadık. Liderimiz, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, hemşehrimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yola çıktığımız günden bu yana durmadan, aziz milletin hukukunu korumak, insanımızın hayat standardını yükseltmek için 'Durmak yok yola devam' diyerek, ter dökerek koşturmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sizden aldığımız emanetle yetkiyi kullanıyoruz"

Yazıcı, şunları söyledi:

"Ulaştırmayı, sağlığı, eğitimi, bayındırlığı, savunma sanayini, uluslararası ilişkileri alın. Duruşumuzu alın, duruşumuzu... Türkiye Cumhuriyeti Başkanının uluslararası ilişkilerde Türkiye'yi temsil ederken sağladığı o duruşun çok büyük kıymeti var. Türkiye'yi gerçekten bu coğrafyanın en önemli ülkesi haline getirdik. Hep birlikte getirdik. Çünkü bizim siyasetimizin temelinde millet var, halk var, siz varsınız. Sizden aldığımız emanetle yetkiyi kullanıyoruz."

Darbelerin önlendiğini aktaran Yazıcı, milletin hukukunu korumak için yola çıktıklarını kaydederek, hakem olan millete geldiklerini ve milletin "Sandıkta gereğini yapacağız" dediğini aktardı.

"Kıyaslama yaparken elinizi vicdanınıza koyun"

Yazıcı, 2023 seçimlerine doğru gidildiğini hatırlatarak, "Bir seçim değil, 2023 seçimleri değil, Türkiye'nin seçimine doğru hızla gidiyoruz. Ya devam edecek bu hizmetler, milletin gündemi, hükümetin gündemiyle örtüşmeye devam edecek ya da başkalaşacak. Kararı siz verecekseniz. Ama, fakat, lakin deme lüksümüz yok. Emaneti ehline vereceksiniz. Bu inancımızın gereğidir. Belediyelerde emaneti ehline verdiğiniz yerlerde hizmete bakın, sapma olan yerlerdeki belediye faaliyetlerine bakın, kıyaslayın. Kıyaslama yaparken elinizi vicdanınıza koyun" ifadelerini kullandı.

Seçimin tarih bakımından önemli olduğunu, 2023 seçiminin Cumhuriyetin 100. yılının son seçimi, 2. yüzyılının ise ilk seçimi olduğunu anlatan Hayati Yazıcı, "Size müktesebatıyla hitap eden, referansları olan kadroları yeniden yetkilendirin. Elbette ki bu kadroların öncüsü, lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Türkiye'nin Cumhurbaşkanı seçmek üzere, hiçbir bahane üretmeden mutlaka sandık başında olalım" değerlendirmesini yaptı.

Yazıcı, Türkiye'nin güçlü olması ve bu coğrafyada iyi yönetilmesinin dünya barışının da teminatı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İşte görüyorsunuz yanı başımızda, bu çağda, bu zamanda iki devlet savaşmaya devam ediyor. Rusya, Ukrayna... Birisi kutuplu dünyanın bir büyüğü. Diğeri de ortada kalmış bir devlet. Dünyadaki uluslararası örgütlenmenin bütün yapıları bu savaşla ilişkili. Ama bu savaşla ilgili dünyanın kazanımlarına katkı sağlayan, dünya sulhu için gerekli adımların atılmasını sağlayan tek devlet var, tek lider var. O devlet Türkiye Cumhuriyeti, o lider Recep Tayyip Erdoğan. Hem haksızlığın altını çiziyor bizim Cumhurbaşkanımız diyor ki, 'Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi haksızdır. Ülkenin bütünlüğüne müdahaledir.', hem de her iki devletle diyalog ortamını oluşturmak suretiyle tahıl sevkiyatını sağlıyor, iki devlet arasındaki esirlerin mübadelesini gerçekleştirecek rol üstleniyor. Bu büyük bir beceridir, başarıdır. Bunu yapan Cumhurbaşkanıdır. Bunun arkasında aziz milletimiz, sizler varsınız."

"Bizim iktidarımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde hayalleri gerçekleştiren iktidardır. Bizim icraatlarımıza, bizim rakiplerimiz hayalleriyle bile yetişemeyecek durumda" diyen Yazıcı, Rize'de yapılan Ovit Tüneli ve Rize-Artvin Havalimanı'nın yapım sürecini anlattı.

Şehir hastanesinin yapımının ise sürdüğünü bildiren Yazıcı, etkinliğin geleneksel hale geldiğini, hamsinin bahane olduğunu ve önemli olanın bir araya gelmek olduğunu kaydetti.

Festivalde 5 ton hamsi dağıtıldığını anlatan Yazıcı, etkinliğe gelen herkesin hamsiyi tadacağını sözlerine ekledi.

"Derneklerin yanındayız"

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan da, Karadeniz, Rize deyince akla Karadeniz kadını geldiğini ifade etti.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da, Karadeniz'in coşkusunu Ümraniye'de her yıl yaşatmaya çalıştıklarını belirtti. Yıldırım, Ümraniye'de 81 ilden insanların yaşadığını hatırlatarak, bu tarz festivallere öncülük edecek derneklerin yanında olduklarını kaydetti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise, böyle festivallerin memleketin değerleriyle buluşmasına ve dostluğun, kardeşliğin pekişmesine aracı olduğunu söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye Rizeliler Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen festivale, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu, Rize Dernekler Federasyonu Başkanı Hasan Başça, Ümraniye Rizeliler Derneği Başkanı Necmettin Birinci ve vatandaşlar katıldı.

Mehter gösterisinin yapıldığı festivalde, halk oyunları ekibi horon tepti.

Protokol üyeleri gezdikleri stantlarda vatandaşlarla sohbet ederek, balık ekmek ikram etti.