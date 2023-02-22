AK Partili yetkililer Reuters'a konuştu: Tarih netleşiyor, İttifakın seçim sloganı değişiyor!

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi Türkiye’nin 10 kentinde 42 binden fazla kişinin yaşamını yitirmesine sebep oldu. Deprem felaketinin ardından 14 Mayıs’ta yapılacağı işaret edilen seçimlerin akıbeti de tartışma konusu oldu. Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın seçimlerin bir yıl süreyle ertelenmesi çıkışıyla başlayan tartışma, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Seçim zamanında yapılacak” açıklamasıyla gündemdeki yerini koruyor.

Siyasetin sıcak başlıkları yer arasında alan seçim tarihi tartışmasına ilişkin dün Bloomberg’de yayınlanan bir haberde, seçim sandığının 14 Mayıs’ta kurulacağı ifade edilmişti. Seçimlerin tarihine ilişkin bir haber de Reuters’da yayınlandı.

Reuters'a konuşan hükümet yetkilisi, "Seçimlerin 18 Haziran'da yapılması konusunda anlaşmaya varılması çok muhtemel" dedi. Yetkili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşeceğini belirterek iki parti arasında bazı temaslar olduğunu, nihai kararın liderler tarafından verileceğini söyledi.

Tarih netleşiyor

Ajansa konuşan bir başka kaynak ise, “Seçimler için 14 Mayıs erken bir tarih gibi görünüyor. İki lider de, 18 Haziran'ı onaylayacak” dedi. Üst düzey hükümet yetkilisi, seçimlerin 18 Haziran'da yapılması gerektiği görüşünün ağırlık kazandığını aktardı.

"İttifakın sloganı değişecek"

Bu arada, felaket bölgesinde inşa edilmesi beklenen konutların temelinin mart başında atılmasının planlandığını hatırlatan başka bir hükümet yetkilisi, "Yeter söz milletindir" sloganının da rafa kaldırılacağını söyledi.

Söz konusu isim, "Kayıplar çok ağır ancak o tarihe kadar en azından fiziki olarak bile olsa bir miktar depremin izlerinin silinip insanların oturabileceklerini görecekleri inşaatlar yükselmeye başlayacak. Daha önce 'yeter söz milletindir' olarak belirlenen sloganın yerini 'Türkiye'yi birlikte inşa ediyoruz' sloganı alacak" dedi.