AK Partili Zengin: Gazze'deki saldırı nedeniyle Türkiye üç günlük yas ilan edecek
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Gazze Şeridi'ndeki hastane saldırısı nedeniyle Türkiye'de üç günlük yas ilan edileceğini bildirdi.
Hamas'ın İsrail'e 7 Ekim'de saldırmasının ardından başlayan savaşta Gazze Şeridi bombalanmaya başlamıştı. Gazze'deki El-Ehli Hastanesi'nde dünkü saldırıda yüzlerce insan hayatını kaybetmişti.
Hamas, sivillerin İsrail bombardımanında yaşamını yitirdiğini belirtirken, İsrail Filistinli örgüt İslami Cihad'ın roketinin hastanede patladığını öne sürmüştü.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Türkiye'nin tepkisini milli yas ilan ederek göstereceği mesajını verdi.
TRT Haber'e göre Zengin, “Bugün, gün içinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle 3 günlük yas ilan edilecek” dedi.