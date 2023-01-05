AK Parti'M uygulaması hayata geçti

İleri, parti genel merkezinde düzenlenen "AK Parti'M Mobil Uygulaması ve Dijital Platformu" tanıtım programında yaptığı konuşmada, yaklaşık bir yıldır devam eden, AK Parti teşkilatlarının il, ilçe ve mahalle düzeyinde çeşitli ekiplerinin katılımıyla başarılı bir şekilde yürütülen mobil uygulama ve dijital platform sürecinin ilk meyvesini aldıklarını söyledi.

Uygulamanın ilk sürüm geliştirmesini tamamladıklarını, parti içinde yaygınlaştırma sürecini başlatmaya hazır olduklarını ifade eden İleri, platformun, kurulduğu günden bu yana teknolojiyi etkin bir şekilde kullanan AK Parti için dijital dönüşüm noktasında önemli bir mihenk taşı olacağını belirtti.

"Sahada çok hızlı organize olacağız"

"AK Parti'M Mobil Uygulaması ve Dijital Platformu ile dünyada ilk defa dijital siyasi süreç yönetim sistemini hayata geçiriyor ve dünya çapında teknolojiyi en iyi kullanan parti olma iddiamızı ortaya koyuyoruz" diyen İleri, uygulama ile hız ve verimliliklerini daha da artıracaklarını, sahada çok hızlı organize olacaklarını dile getirdi.

İleri, seçim sürecinde AK Seçim Mobil ile de sandık itirazı, müşahit ve diğer süreçleri yürüteceklerini dile getirdi.

Platformu değerli kılan kısımlardan birisinin de tasarımının tamamen AK Parti kadroları tarafından teşkilat yapısına özgün şekilde geliştirilmesi olduğunu vurgulayan İleri, "Uygulama, siyaset ile dijital teknolojilerin gerçek anlamda kesiştiği bir alan olmuştur. Önümüzdeki süreçte uygulama, ülke sathında teşkilatlarımız nezdinde yaygınlaştırılacak ve nihai süreçte ilerleyen sürümler de vatandaşlarımıza da açılacaktır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, geliştirdikleri dijitalin siyaseti yaklaşımıyla blok zincir, metaverse gibi vizyon etkinlikleriyle ülkenin dijital geleceğine ilişkin gündem oluşturduklarını, AR-GE ve inovasyon ekosisteminin nabzını yakından takip ettiklerini, dijital teknolojileri dünyada en etkin kullanan siyasi parti olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini sözlerine ekledi.

İleri, çalışmalara verdiği destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.