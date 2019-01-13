AK Parti’nin Bursa adayları tanıtıldı
AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 31 Mart Yerel Seçimler AK Parti Bursa Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un katılımıyla yapıldı.
BURSA (DÜNYA) - Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki (Merinos AKKM) toplantıda, Bursa'nın 17 ilçesinin belediye başkan adayları tanıtıldı.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban yeniden aday gösterilirken, diğer ilçelerde değişiklikler yapıldı.
AK Parti’nin Bursa adayları:
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Alinur Aktaş
Osmangazi Belediye Başkan adayı: Mustafa Dündar
Yıldırım Belediye Başkan adayı: Oktay Yılmaz
Nilüfer Belediye Başkan adayı: Necati Şahin
Karacabey Belediye Başkan adayı: Ali Özkan
Gürsu Belediye Başkan adayı: Mustafa Işık
İnegöl Belediye Başkan adayı: Alper Taban
Mudanya Belediye Başkan adayı: Ahmet Murat Ünal
İznik Belediye Başkan adayı: Kağan Mehmet Usta
Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı: Mehmet Kanar
Gemlik Belediye Başkan adayı: Berkay Bulut
Kestel Belediye Başkan adayı: Önder Tanır
Orhangazi Belediye Başkan adayı: Bekir Aydın
Orhaneli Belediye Başkan adayı: Ali Aykurt
Keles Belediye Başkan adayı: Mehmet Keskin
Büyükorhan Belediye Başkan adayı: Ahmet Korkmaz
Harmancık Belediye Başkan adayı: Yılmaz Ataş
Yenişehir Belediye Başkan adayı: Davut Aydın (MHP adayı)