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AK Parti’nin Bursa adayları tanıtıldı

AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 31 Mart Yerel Seçimler AK Parti Bursa Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un katılımıyla yapıldı.

AK Parti’nin Bursa adayları tanıtıldı
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BURSA (DÜNYA) - Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki (Merinos AKKM) toplantıda, Bursa'nın 17 ilçesinin belediye başkan adayları tanıtıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban yeniden aday gösterilirken, diğer ilçelerde değişiklikler yapıldı.

AK Parti’nin Bursa adayları:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Alinur Aktaş

Osmangazi Belediye Başkan adayı: Mustafa Dündar

Yıldırım Belediye Başkan adayı: Oktay Yılmaz

Nilüfer Belediye Başkan adayı: Necati Şahin

Karacabey Belediye Başkan adayı: Ali Özkan

Gürsu Belediye Başkan adayı: Mustafa Işık

İnegöl Belediye Başkan adayı: Alper Taban

Mudanya Belediye Başkan adayı: Ahmet Murat Ünal

İznik Belediye Başkan adayı: Kağan Mehmet Usta

Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı: Mehmet Kanar

Gemlik Belediye Başkan adayı: Berkay Bulut

Kestel Belediye Başkan adayı: Önder Tanır

Orhangazi Belediye Başkan adayı: Bekir Aydın

Orhaneli Belediye Başkan adayı: Ali Aykurt

Keles Belediye Başkan adayı: Mehmet Keskin

Büyükorhan Belediye Başkan adayı: Ahmet Korkmaz

Harmancık Belediye Başkan adayı: Yılmaz Ataş

Yenişehir Belediye Başkan adayı: Davut Aydın (MHP adayı)

Bursa Bursa aday tanıtımı AK Parti yerel seçim 2019
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