AK Parti'nin Çorum Belediye Başkanı adayı Zeki Gül oldu

02 Şubat 2018

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Çorum Belediye Başkanlığı için pazartesi günü yapılacak seçimlerde adaylarının, Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül olduğunu açıkladı.

Karadağ, Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü'nün istifasının ardından belediye meclis üyeleri arasında yapılacak belediye başkanı seçimleri öncesi AK Partili Belediye Meclis üyeleriyle değerlendirme toplantısı yaptı.

Parti binasındaki toplantıdan önce açıklamalarda bulunan Karadağ, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptıkları değerlendirmenin ardından, partilerinin belediye başkan adayını, Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül olarak belirlediklerini söyledi.

Belediye Başkanı Muzaffer Külcü'nün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine 30 Ocak'ta istifa etmesi üzerine yeni belediye başkanı için parti içerisindeki aday belirleme sürecinin başladığını ifade eden Karadağ, yaptıkları temayül yoklamasında, uzun zamandır belediye başkan yardımcılığı yapan Zeki Gül ve Ahmet Yabacıoğlu'nun isimlerinin ön plana çıktığının altını çizdi.

Kaynak: AA