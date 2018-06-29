AK Parti'nin kongresi erkene alınabilir

29 Haziran 2018

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Meclis önünde açıklamalarda bulundu.

Meclis takvimine ilişkin konuşan Elitaş, "8 Temmuz'da milletvekili yemin edecek. 9 Temmuz'da Cumhurbaşkanı yemin edecek gibi görünüyor. Cumhurbaşkanının yemini ile hükümetin görevi başlıyor. Meclis Başkanlığı seçimi için adayımız 8 9 Temmuz gibi olabilir. İlk grup toplantısı 10 Temmuz'da yaparız. Şeklen orada belli olur" dedi.

Elitaş ayrıca yemin törenine kadar istifa eden vekillerin yerine atama yapılamayacağını söyledi.

OHAL'de uzatma olmayacak

12 Eylül'deki kongrenin ağustos ayı içinde olabileceğini ifade eden Elitaş, OHAL'in uzatılması ile ilgili bir tezkerenin Genel Kurul'a gelmemesi durumunda yeni bir uzatma olmayacağını belirtti.