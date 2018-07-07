AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı Yıldırım oldu

07 Temmuz 2018

Başbakan Binali Yıldırım, Meclis Başkanı adayı oldu. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve grup başkanvekilleri, Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanı adaylık başvurusunu TBMM Başkanlığına sundu.

Naci Bostancı, Grup Başkanvekilleri Bülent Turan, Mehmet Muş, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Cahit Özkan ile, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun makamına geldi.

Bostancı ve grup başkanvekilleri, Yıldırım'ın aday olarak gösterilmesine ilişkin dilekçeyi Kumbuzoğlu'na teslim etti.

AK Parti Grup Başkanı Bostancı, dilekçeyi verdikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, 27. Dönem Meclisinin, bugün milletvekillerinin yemini ile açıldığını söyledi.

Yıldırım'dan ilk yorum

Yıldırım, TBMM'deki makamından çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

TBMM Başkanlığı adaylığına ilişkin soru üzerine Yıldırım, "Vatana, millete hayırlı olur inşallah." ifadesini kullandı.

Kendisinin yeni dönemin ilk TBMM Başkanı adayı olduğunun belirtilmesi üzerine Yıldırım, "Ama başka adaylar da çıkabilir." dedi.

Yıldırım, "İlk turda sonuçlanır mı?" sorusu üzerine "Bilemem, Meclis iradesine ben karar veremem. Meclisimiz, milletvekillerimiz ne derse o olur." diye konuştu.

Kendisinin daha önce TBMM Başkan adaylığına ilişkin soruya verdiği "Allah bir kapıyı kapatır, bir kapıyı açar." şeklindeki yanıtın hatırlatılması üzerine Yıldırım, "Kapı açıldı, gidiyoruz." ifadesini kullandı.

Meclis Başkanı TBMM'deki oylama ile seçilene kadar geçici Meclis Başkanı görevini en yaşlı üye sıfatı ile İYİ Partili Durmuş Yılmaz yerine getirecek.