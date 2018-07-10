AK Parti'nin vekil sayısı 290'a düştü

10 Temmuz 2018

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri için düzenlenen 24 Haziran seçimlerinin ardından açıklanan yeni kabinede dört milletvekilinin yer almasıyla AK Parti'nin sandalye sayısı 290'a inerken, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın İyi Parti'den ayrılmasıyla TBMM'de temsil edilen parti sayısı sekize çıktı.

Yeni dönemde TBMM Genel Kurulu'ndaki sandalye sayısı 550'den 600'e çıkarılırken, dün gece açıklanan yani kabinede Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yer almıştı.

Meclis içinden dört ismin yeni kabinede yer almasıyla AK Parti'nin milletvekili sayısı 290'a düştü.

Anayasada yapılan değişikliğe göre bakan olarak görevlendirilen isimlerin milletvekilliğinden ayrılması gerekiyor.

Bu arada Demokrat Partili Uysal'ın İyi Parti'den ayrılmasıyla Meclis'te temsil edilen parti sayısı sekize çıktı. Uysal, seçime İyi Parti listelerinden girmişti.

TBMM Genel Kurulu'nun son sandalye dağılımına göre şu anda AK Parti'nin 290, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 144, Halkların Demokratik Partisi'nin 67, MHP'nin 49, İyi Parti'nin 42, Saadet Partisi'nin 2, Demokrat Parti ve BBP'nin bir milletvekilleri bulunuyor.

Milletvekili sayısının 600'e çıkarılması Meclis çalışmalarında yıllardır uygulanan "çoğunluk" sayılarının değişmesine de neden oldu.

Bu çerçevede TBMM'nin çalışabilmesi için gerekli olan toplantı yeter sayısı 184'ten 200'e, karar yeter sayısı 139'dan 151'e, 276 olan üye tam sayısı salt çoğunluğu 301'e, anayasa değişikliği için gerekli 330 oy 360'a, referandumsuz anayasa değişikliği için gerekli 367 oy 400'e, olası seçim kararında basit çoğunluk şartı da 360'a çıktı.

Kaynak: Reuters