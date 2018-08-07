Akar, ABD Savunma Bakanı Mattis ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Mattis ile telefonla görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı James Mattis, telefon görüşmesinde ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulundu.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Akar, ABD'li mevkidaşı Mattis ile telefonla görüştü.
Hulusi Akar ve James Mattis görüşmede, ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulundu.
Kaynak: AA