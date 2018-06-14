Akar: Terörle mücadelemiz aralıksız devam edecek

14 Haziran 2018

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı 2018 Yılı 3. ve 4. Dönem Uzman Erbaş Diploma ve Bröve Takma Töreni'ne katılmak üzere Isparta'ya geldi.

Akar, Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığına geçti.

Akar'ın tören alanına gelmesinin ardından başlayan törende İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

Konuşmasına yoğun ve zorlu eğitim dönemini başarıyla tamamlayan uzman erbaş ve sözleşmeli erleri kutlayarak başlayan Akar, askerine "Mehmetçik", ordusuna "Peygamber Ocağı" diyen, şehitliği ve gaziliği rütbelerin en yücesi gören milletle ordu arasında güçlü bir bağ olduğunu vurguladı.

Orgeneral Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık köklü tarihinin her döneminde olduğu gibi bugün de bağrından çıktığı asil milletimizin sevgisine ve güvenine layık olmak için ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışı içinde yurt içinde ve sınır ötesinde her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir." diye konuştu.

Bin yıldır millete vatan olan bu coğrafyada var olmak için etkin, caydırıcı ve saygın bir ordunun önemine dikkati çeken Orgeneral Akar, şunları söyledi:

"TSK, bugün sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri, yerli, milli ve modern teknolojiye dayalı caydırıcı gücü, yurt içi ve uluslararası görevlerde sağladığı başarıları, bölge ve dünya barışına katkılarıyla dünya ordularının saygıyla takip ettiği önemli bir güçtür. TSK, terörle mücadele kapsamında çukur operasyonlarıyla teröristleri kazdıkları çukurlara gömmüş, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında ise Fırat Kalkanı, ardından Zeytin Dalı Harekatı'nı başarıyla icra ederek gücünden birşey kaybetmediğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir.

Bugün TSK, içine sızan hainlerden temizlendikçe daha da güçlenerek asil milletimizin kendisinden beklediği egemenlik ve bağımsızlığımızı koruma görevini yüksek bir şuur ve üstün bir başarıyla yerine getirmeye devam etmektedir."

"Komando ölmez, vatan bölünmez"

Uzman erbaş ve sözleşmeli erlerin ailelerine de seslenen Orgeneral Akar, ailelerin evlatlarını büyük emek ve fedakarlıkla yetiştirdiklerini ve Türk Silahlı Kuvvetlerine emanet ettiklerini belirtti.

Onların Peygamber Ocağı'nda yürekleri vatan, millet, bayrak ve meslek sevgisiyle dolu olarak yetiştiğini anlatan Akar, "Bugün onları ülkemizin güvenliği için her türlü engeli aşacak, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı koyabilecek kabiliyette, yüksek nitelikli komandolar olarak mekteb-i asli olan kıtalarına, komanda taburlarına uğurluyoruz." dedi.

Kahraman komandolara da hitap eden Orgeneral Akar, "Askerlik mesleğinin temel değerlerini ve askeri atmosferi benimsemiş, silah arkadaşlığının anlamını ve önemini kavramış, vazife, şeref ve dürüstlük kavramlarını kendisine ilke edinmiş, mutlak itaate dayalı disiplinle, ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içinde çalışma anlayışına ve yüksek fiziki yeteneğe sahip, asil milletimizin büyük fedakarlıklarla sağladığı kaynak ve malzemeyi israf etmeden uygun biçimde kullanma bilincine ulaşmış, vatanını ve milletini canından çok seven bireyler olarak yetiştiniz." ifadelerini kullandı.

Kursu başarıyla tamamlayan komandoların vatan savunmasında önemli görevler üstleneceğine inancını dile getiren Akar, "Şerefli bir ordunun mensupları olarak bağrından çıktığınız asil milletimize tarihimizde olduğu gibi sadakat, fedakarlık ve komando ölmez, vatan bölünmez kararlılığıyla hizmet edeceksiniz." şeklinde konuştu.

Askeri disiplinin önemine işaret eden Orgeneral Akar, şunları söyledi:

"Asil milletimizin bağrından çıkan TSK, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen köklü gelenekleri, milli ve manevi değerleriyle Anayasa'da belirtilen çerçevede ve yasalar doğrultusunda dün olduğu gibi bugün de milletinin emrinde ve görevinin başındadır. En büyük takdir güvenilmek, en büyük başarı bu güvene layık olmaktır anlayışını benimsemiş olan TSK, asil milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güçle bayraklaşan vatan topraklarının yani 800 bin kilometrekarenin bütünlüğü ve güvenliğiyle milletimizin yani 81 milyon insanımızın egemenlik ve bağımsızlığı için gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden başta FETÖ olmak üzere PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütleriyle ve her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Bu mücadelemiz en son terörist yok edilinceye kadar yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız devam edecektir."

Kaynak: AA