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Akar'dan Bolton'a yanıt: Mücadelemiz Kürt kardeşlerimizle değil, teröristlerle

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ın sözlerine yanıt verdi. Akar, "Mücadelemiz Kürt kardeşlerimize karşı değil" dedi.

Akar'dan Bolton'a yanıt: Mücadelemiz Kürt kardeşlerimizle değil, teröristlerle
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li heyetin ziyareti öncesi soruları yanıtladı. Akar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın sözlerine de yanıt verdi.

Bakan Akar, "TSK'nın mücadelesi yüzyıllardır aynı coğrafyayı, aynı ekmeği paylaştığımız Kürt kardeşlerimizle değildir. Mücadelemiz Kürt, Arap, Türkmen kardeşlerimiz ile tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKK/YPG ve DEAŞ’lı teröristlerledir" dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Trump'ın pozisyonunu ifade ederken, "Türkiye'nin Kürtleri öldürmemesi ve Suriye'den çekilmenin Kürtleri korumak için anlaşma yapmadan gerçekleşmemesi" sözlerini kullanmıştı.

Bolton'ın ifadelerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye’nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır. Türkiye'nin hedefi DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütleridir" sözleriyle tepki göstermişti.

Kaynak: AA

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