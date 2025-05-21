Her gün olduğu gibi 21 Mayıs Çarşamba sabahında da sürücülerin gündeminde akaryakıt fiyatları yer aldı. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan araç sahipleri, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını yakından takip ediyor.

Google ve benzeri arama motorlarında “Benzin kaç TL?”, “Motorin kaç lira?”, “LPG ne kadar oldu?” gibi sorgular en çok aratılan konular arasında yer alıyor.

Akaryakıtta zam ya da indirim var mı?

Brent petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan dalgalanmalara ve döviz kurlarındaki hareketliliğe rağmen, akaryakıt ürünlerinde fiyat değişikliği olmadı.

21 Mayıs Çarşamba itibarıyla herhangi bir zam ya da indirim kararı uygulanmadı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 46,83 TL

Motorin: 46,10 TL

LPG: 26,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 46,69 TL

Motorin: 45,99 TL

LPG: 25,59 TL

Ankara

Benzin: 47,48 TL

Motorin: 46,94 TL

LPG: 26,09 TL

İzmir

Benzin: 47,82 TL

Motorin: 47,27 TL

LPG: 26,04 TL