Her gün olduğu gibi 22 Mayıs Perşembe sabahında da araç sahiplerinin gündeminde akaryakıt fiyatları yer aldı.

Özellikle büyük şehirlerde yaşayan sürücüler, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını yakından takip ediyor. “Benzin kaç TL?”, “Motorin ne kadar oldu?”, “LPG fiyatı değişti mi?” gibi sorgular yine internet aramalarının üst sıralarında yer alıyor.

Akaryakıtta zam ya da indirim var mı?

Brent petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketliliğe rağmen, 22 Mayıs tarihi itibarıyla akaryakıt ürünlerinde herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 46,83 TL

Motorin: 46,10 TL

LPG: 26,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 46,69 TL

Motorin: 45,99 TL

LPG: 25,59 TL

Ankara

Benzin: 47,48 TL

Motorin: 46,94 TL

LPG: 26,09 TL

İzmir

Benzin: 47,82 TL

Motorin: 47,27 TL

LPG: 26,04 TL

Sürücülerin, fiyat değişikliklerini öğrenmek için gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) veya dağıtım firmalarının resmi kaynaklarını takip etmeleri öneriliyor.