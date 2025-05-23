Araç sahipleri her sabah olduğu gibi 23 Mayıs Cuma günü de benzin, motorin ve LPG fiyatlarını merak ediyor.

Akaryakıt fiyatları, özellikle büyükşehirlerde yaşayan sürücüler tarafından yakından takip edilirken, “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorine zam var mı?”, “LPG fiyatı değişti mi?” gibi sorular yine arama motorlarında öne çıkıyor.

Akaryakıtta zam ya da indirim var mı?

Brent petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan dalgalanmalara ve döviz kurundaki hareketliliğe rağmen, 23 Mayıs itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı.

İşte 23 Mayıs 2025 Cuma günü itibarıyla büyük şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 46,83 TL

Motorin: 46,10 TL

LPG: 26,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 46,69 TL

Motorin: 45,99 TL

LPG: 25,59 TL

Ankara

Benzin: 47,48 TL

Motorin: 46,94 TL

LPG: 26,09 TL

İzmir

Benzin: 47,82 TL

Motorin: 47,27 TL

LPG: 26,04 TL

Akaryakıt fiyatları; döviz kuru, brent petrol ve vergi oranlarındaki değişikliklere göre güncelleniyor. Sürücülere, fiyat değişimlerinden haberdar olabilmek için gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile akaryakıt dağıtım şirketlerinin resmi açıklamalarını takip etmeleri öneriliyor.