Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (31 Mayıs 2025)
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ederken benzin, motorin, LPG fiyatları zam ya da indirim haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 31 Mayıs 2025 benzin motorin (mazot) fiyatları kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç lira? İşte güncel fiyatlar...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları takip ediliyor.
Akaryakıtta zam ya da indirim var mı?
31 Mayıs tarihinde benzin, motorin ya da LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.
31 Mayıs 2025 İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 46.84 TL
Motorin: 46.12 TL
LPG: 26.19 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 46.70 TL
Motorin: 46.00 TL
LPG: 25.59 TL
Ankara
Benzin: 47.50 TL
Motorin: 46.96 TL
LPG: 26.09 TL
İzmir
Benzin: 47.84 TL
Motorin: 47.30 TL
LPG: 26.04 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuruna göre hesaplanıyor. Elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. Bu tutara KDV de ilave edilerek nihai pompa satış fiyatı belirleniyor.