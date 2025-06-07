Son dönemde Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak sık sık zam ve indirim haberleriyle gündeme gelen akaryakıt fiyatları, vatandaşların yakın takibinde.

5 Haziran 2025 Perşembe günü itibarıyla LPG’de litre başına 1,07 TL’lik indirim gerçekleşti ve pompaya yansıdı.

Sektör kaynakları, 6 Haziran Cuma günü ise motorin fiyatlarına 1 TL civarında bir indirim bekliyordu. Ancak bu indirim dün ya da bugün tabelaya yansımadı.

İşte büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 46,84 TL

Motorin: 46,12 TL

LPG: 25,09 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 46,70 TL

Motorin: 46,00 TL

LPG: 24,49 TL

Ankara

Benzin: 47,50 TL

Motorin: 46,96 TL

LPG: 24,49 TL

İzmir

Benzin: 47,84 TL

Motorin: 47,30 TL

LPG: 25,09 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu fiyata ÖTV, KDV ve EPDK payı da eklenerek nihai pompa satış fiyatı oluşturuluyor.