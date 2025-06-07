Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (7 Haziran 2025)
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimlerle yön bulan akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. 5 Haziran 2025’te LPG’ye gelen indirim pompaya yansırken, 6 Haziran’da motorinde 1 TL'lik indirim bekleniyordu. Ancak motorin indirimi dün ya da bugün tabelaya yansımadı. Peki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları...
Son dönemde Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak sık sık zam ve indirim haberleriyle gündeme gelen akaryakıt fiyatları, vatandaşların yakın takibinde.
5 Haziran 2025 Perşembe günü itibarıyla LPG’de litre başına 1,07 TL’lik indirim gerçekleşti ve pompaya yansıdı.
Sektör kaynakları, 6 Haziran Cuma günü ise motorin fiyatlarına 1 TL civarında bir indirim bekliyordu. Ancak bu indirim dün ya da bugün tabelaya yansımadı.
İşte büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 46,84 TL
Motorin: 46,12 TL
LPG: 25,09 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 46,70 TL
Motorin: 46,00 TL
LPG: 24,49 TL
Ankara
Benzin: 47,50 TL
Motorin: 46,96 TL
LPG: 24,49 TL
İzmir
Benzin: 47,84 TL
Motorin: 47,30 TL
LPG: 25,09 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu fiyata ÖTV, KDV ve EPDK payı da eklenerek nihai pompa satış fiyatı oluşturuluyor.