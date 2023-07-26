Akaryakıta yeni zam geldi
Döviz kurlarındaki ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artışların etkisiyle dün gelen benzin zammından sonra otogaza (LPG) da bu gece zam geldi. İşte zamlı akaryakıt fiyatları...
Döviz kurlarındaki ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artışların etkisiyle dün gelen benzin zammının ardından otogaza (LPG) da bu gece zam geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları...
26 Temmuz Çarşamba günü itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:
Ankara
Benzin fiyatı: 36,58 TL
Motorin fiyatı: 34,38 TL
LPG fiyatı: 14,53 TL
İstanbul
Benzin fiyatı: 36,08 TL
Motorin fiyatı: 33,86 TL
LPG fiyatı: 14,49 TL
Trabzon
Benzin fiyatı: 36,83 TL
Motorin fiyatı: 34,77 TL
LPG fiyatı: 14,28 TL