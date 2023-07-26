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Akaryakıta yeni zam geldi

Döviz kurlarındaki ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artışların etkisiyle dün gelen benzin zammından sonra otogaza (LPG) da bu gece zam geldi. İşte zamlı akaryakıt fiyatları...

Haber Merkezi
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Döviz kurlarındaki ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artışların etkisiyle dün gelen benzin zammının ardından otogaza (LPG) da bu gece zam geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları...

26 Temmuz Çarşamba günü itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:

Ankara

Benzin fiyatı: 36,58 TL
Motorin fiyatı: 34,38 TL
LPG fiyatı: 14,53 TL 

İstanbul

Benzin fiyatı: 36,08 TL
Motorin fiyatı: 33,86 TL 
LPG fiyatı: 14,49 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 36,83 TL 
Motorin fiyatı: 34,77 TL
LPG fiyatı: 14,28 TL

 