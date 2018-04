Akbank, Türkiye’nin girişimcilik enerjisini destekliyor!

19 Nisan 2018

Bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve ülkemizin girişimcilik gücünün uluslararası sahnede sergilenmesi için büyük bir fırsat yaratan Global Girişimcilik Kongresi’ne (Global Entrepreneurship Congress-GEC) Akbank da destek verdi. Türkiye'nin istikrarlı ve yüksek oranlı büyümesini desteklemeye odaklanan Akbank, dünyanın en kapsamlı girişimcilik ekosistemi paydaş toplantısında yerini aldı.

Genç girişimcilik programı CaseCampus, KOBİ’ler için mini MBA programı olarak adlandırılan Akbank Girişimci Geliştirme Programı gibi girişimcilik eğitim programları yürüten Akbank, Kongre kapsamında “girişimcilik eğitimi” konulu bölümü sahiplendi. Bu kapsamda, KOBİ Bankacılığı’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz “Müşteri Odaklı Modeller” konulu panele katıldı. Girişimcilik programlarının yatırım ya da fon bulma odaklı olmak yerine müşteri ve satış odaklı olması gerektiğinin altı çizilen panelde Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz; “Türkiye girişimcilik potansiyeli ve ruhu çok yüksek bir ülke. Bunda nüfusun büyük bölümünün genç olması da etkili. Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2014 yılı araştırmasına göre Türkiye’de 3 yıl içinde girişimcilik faaliyetinde bulunmayı hedefleyenlerin oranı yüzde 35. Türkiye’de 18-24 yaş aralığındaki genç girişimcilerin düzeyi 2014’te yüzde 23’e yükseldi. 2017’de bu oranın daha da arttığını tahmin ediyoruz.”

“KOBİ’lerimizin hayatlarını kolaylaştırmak, operasyonel süreçlerini azaltarak satış odaklı olmalarına destek olmak için fintechler ile çalışmalar yürütüyoruz. Fintechler, firmaların herhangi bir IT yatırımı yapmadan kullanabileceği pek çok uygulama sunmaya başladılar. Bu uygulamalar hem bir yandan yatırım maliyetlerini azaltırken diğer yandan da işletmelerin daha verimli çalışmasına yardımcı oluyor. Bu alandaki ilk işbirliklerimizi bulut tabanlı ön muhasebe programı Paraşüt ve insan kaynakları yönetimi uygulaması Kolay İK ile gerçekleştirdik. Her iki uygulamada da Akbank Direkt entegrasyonu sayesinde KOBİ’ler Akbank hesaplarından yaptıkları işlemleri kolayca takip edip muhasebeleştirebiliyorlar. Endeavor ile beraber destek vermekten gurur duyduğumuz genç girişimcilik programımız CaseCampus ile Vaka Çalışmaları Programı’nda her biri Türk girişimcilik ekosisteminde önemli başarılara imza atmış girişimcilerin bugüne kadar yaşadıkları süreçler, zorluklar, başarılar ve mücadeleleri genç adaylarla paylaşılıyor” diye ekledi. Bülent Oğuz, şu ana kadar CaseCampus’ten mezun 305 gençten 45’inin kendi şirketini kurarak girişimcilik yolunda en önemli adımlardan birini attığını da paylaştı.

Girişimcilere uygun teminat koşulları, uzun vade ve düşük faiz gibi avantajlar sunuluyor.

Endeavor iş birliğiyle girişimcilere yönelik sunulan eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra Akbank, Endeavor Türkiye’nin seçtiği etkin girişimcilere uygun teminat koşulları ile uzun vadeli ve düşük faizli kredi imkanı sunuyor.

Akbank girişimcilik konusunda diğer bir önemli ortağı Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu ile 2003 yılından beri devam eden “Akbank Girişimci Geliştirme Programı”nı yürütüyor.

Akbank tarafından sahiplenilen “girişimcilik eğitimi” konulu bölümde 4 ayrı panel gerçekleştirildi. Panellere konuşmacı olarak dünyanın çeşitli ülkelerinden girişimciliğin farklı alanlarından önemli isimler katıldı.