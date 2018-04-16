Akbank'tan KKDF davasına ilişkin açıklama

16 Nisan 2018

Akbank'tan yapılan açıklamada, İstanbul 9. İdare Mahkemesi'nin 2014 yılı için tahakkuk ettirilen 11 milyon 463 bin 336,17 lira KKDF aslı ile 8 milyon 231 bin 914,68 lira cezai faiz işleminin iptaline karar verdiği bildirildi.

Bankanın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, İstanbul Büyük Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından banka adına tesis edilen idari işlemin iptaline ilişkin İstanbul İdare Mahkemesi nezdinde yürütmenin durdurulması talebi ile açılan davada, 2012, 2013 ve 2014 yılları için bankanın yürütmenin durdurulması talebinin kabul edildiğinin ve sürecin devam ettiğinin duyurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "İstanbul 9. İdare Mahkemesi, 2014 yılı için tahakkuk ettirilen 11 milyon 463 bin 336,17 TL KKDF aslı ile 8 milyon 231 bin 914,68 TL cezai faiz işleminin iptaline karar vermiştir. 2012 ve 2013 yıllarına ilişkin yasal süreç devam etmektedir." denildi.

Kaynak: AA