Akdeniz Bölgesi için fırtına uyarısı

03 Ocak 2018

Doğu Akdeniz'de gece saatlerinden itibaren fırtına beklendiği bildirildi.

Hatay Valiliğinin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, gece ve yarın Doğu Akdeniz'de fırtına beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, bölge genelinde havanın sağanak, gök gürültülü sağanak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, zamanla kar yağışlı olacağı, yağışların Adana geneli ile Hatay kıyı kesimleri ve Osmaniye civarında etkili olacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Mersin için meteorolojik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Mersin ve çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Genel Müdürlük'ten yapılan yazılı açıklamada, Mersin'de görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların, bu gece ve yarın öğle saatlerine kadar il merkezinde kuvvetli (21-50 kilometre/saat), ilin doğusu ile Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kilometre/saat) olmasının beklendiği belirtildi.

Vatandaşların meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA