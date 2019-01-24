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Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesinin 86,74 kilometre açığı olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesinin 86,74 kilometre açığı olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 22,45 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA

deprem
Dunya.com

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