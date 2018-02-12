Akdeniz'de doğalgaz gerilimi

12 Şubat 2018

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İtalyan Eni şirketinin kiraladığı bir doğalgaz arama gemisinin ada açıklarında yapacağı sondaj çalışmasının Türk askeri gemileri tarafından engellendiğini duyurdu.

Eni şirketinde bir sözcü, dün yaptığı açıklamada, Saipem 12000 sondaj Türk donanmasına bağlı gemilerce durdurularak gideceği bölgede askeri tatbikat sürdüğü için geri dönmesinin istendiğini söyledi.

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis de, Türkiye'nin gemiyi engellemekle uluslararası yasaları ihlal ettiğini ve "gerekli önlemleri alacaklarını" belirtti.

İtalyan dışişleri yetkilileri de, Türk gemilerinin sondaj gemisinin çalışma noktasına ilerlemesine izin vermediklerini doğruladı. Eni sözcüsü, geminin 8 Şubat'ta yeni bir doğalgaz yatağının bulunduğu yolundaki bildirim yaptıktan sonra bölgeye hareket ettiğini ancak şu anda sorun çözülene kadar denizde bekleyeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Kıbrıs Türklerinin doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını hiçe sayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen Doğu Akdeniz'deki tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilmişti.

Açıklamada, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığımızdaki hak ve menfaatlerimizi korumaya devam edeceğimiz gibi, Kıbrıs Türk tarafına verdiğimiz destek çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte gerekli adımları atmaya da kararlıyız" denilmişti.

Türkiye'den Güney Kıbrıs Rum yönetimine tepki

Kaynak: Reuters