Akdeniz'de metrekare başına 1,9 milyon plastik düşüyor!

Bölgedeki tatlı su kaynakları, hava ve toprağın da Akdeniz'deki kirlilikten etkilendiği vurgulanan WWF Raporu'nda, son 20 yılda hava kirliliği ve zehirli kimyasallar gibi etkenlerden kaynaklanan ölümlerin yüzde 66 oranında artarak yılda 9 milyona ulaştığı kaydedildi. Akdeniz'de metrekare başına 1,9 milyon plastik düştüğünü ve bunun denizlerde bugüne kadar kaydedilen en yüksek mikroplastik oranı olduğuna dikkat çekildi.

'Sonsuz kimyasal' sağlık riski oluşturuyor

Raporda deniz, nehir ve göllerin, pestisitler, tarımsal besinler, ağır metaller ve arıtılmamış endüstriyel atıklar nedeniyle kirlendiği vurgulanarak 'sonsuz kimyasal' olarak da bilinen perfloroalkil ve polifloroalkil maddeler (PFAS) ve polibromlu difenil eterler (PBD) gibi maddelerin çevrede birikerek önemli sağlık riskleri oluşturduğu aktarıldı.

İtalya'daki nehirlerin yüzde 13'ünün, göllerin yüzde 11’inin verilerin alınabildiği denizlerin büyük çoğunluğunun durumunun kötü olduğu ifade edilen raporda, Avrupa’daki denizlerin yüzde 75 ila 96'sında da kirlilik sorununun mevcut olduğu bilgisi yer aldı.