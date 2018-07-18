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Akdeniz'de mülteci teknesi battı: 19 ölü

KKTC Karpaz açıklarında en az 150 mülteciyi taşıyan gemi battı. Hayatını kaybedenlerin sayısının 19’a yükseldiği ifade edildi.

Akdeniz'de mülteci teknesi battı: 19 ölü
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KKTC Karpaz açıklarında 150 mülteciyi taşıyan geminin batmasının ardından kurtarma operasyonu başlatıldı. 

Şu ana kadar 103 kişinin kurtarıldığı ifade edilirken, hayatını kaybedenlerin sayısının 19’a yükseldiği kaydedildi.

Geminin Yenierenköy sahiline 16 mil deniz uzaklığında sabah erken saatlerinde alabora olduğu bildirildi.

Gemide Suriye’deki iç savaştan kaçan en az 150 mültecinin olduğu ifade ediliyor.

Cesetlerin ve kurtarılanların Türkiye’ye getirileceği ifade ediliyor.

Kaynak: İHA

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