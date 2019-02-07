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Akif Hamzaçebi CHP Genel Sekreterliğinden istifa etti

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Akif Hamzaçebi CHP Genel Sekreterliğinden istifa etti
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CHP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi CHP Genel Sekreterliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Hamzaçebi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "12 Şubat 2018 tarihinden bu yana onurla yürüttüğüm CHP Genel Sekreterliği görevinden ayrılmış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte de CHP olarak Türkiye’yi aydınlık bir geleceğe taşıma mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hamzaçebi'nin attığı tweet:

chp
Dunya.com

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