Akif Hamzaçebi CHP Genel Sekreterliğinden istifa etti
CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, görevinden ayrıldığını açıkladı.
CHP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi CHP Genel Sekreterliğinden istifa ettiğini duyurdu.
Hamzaçebi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "12 Şubat 2018 tarihinden bu yana onurla yürüttüğüm CHP Genel Sekreterliği görevinden ayrılmış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte de CHP olarak Türkiye’yi aydınlık bir geleceğe taşıma mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Hamzaçebi'nin attığı tweet:
12 Şubat 2018 tarihinden bu yana onurla yürüttüğüm CHP Genel Sekreterliği görevinden ayrılmış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte de CHP olarak Türkiye’yi aydınlık bir geleceğe taşıma mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.— Mehmet Akif Hamzaçebi (@Akif_Hamzacebi) 7 Şubat 2019