Akıncı'dan Rum lidere doğal gaz tepkisi

12 Kasım 2018

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis'in Doğu Akdeniz'de çıkan doğal gazın, Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasına çözümden sonra bile razı olmadığını belirterek bu tutuma tepki gösterdi.

Kıbrıs sorunundaki son gelişmelere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, müzakerelerin 50. yılında olduğunu anımsatarak, karşılıklı kabul edilebilir bir sonuca ulaşmanın bunca yıla rağmen mümkün olmadığını kaydetti.

Konuşmasında adanın kritik gündem maddelerinden doğal gaz üretimi ve taşınmasına değinen Akıncı, "Kıbrıs'ın doğal gazı ve nakil projeleri Anastasiadis'e göre federasyon kurulsa da sadece Rum toplumunu ilgilendiren bir konu olacaktır. Bunun mantıklı bir izahı olabilir mi? Bunlara ilave olarak Anastasiadis, doğal gazın, daha mantıklı, kısa mesafeli ve daha düşük maliyetli bir güzergah olan Türkiye üzerinden taşınmasına çözümden sonra bile razı değildir. Kısacası ona göre, Doğu Akdeniz enerji politikalarında Kıbrıslı Türklerin de Türkiye'nin de yeri yoktur. Halbuki bu alanda Kıbrıslı Türkler ve Türkiye'nin de dahil olacağı, ortak akılla yürütülecek iş birliği projelerine ihtiyacımız olduğu açıktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA